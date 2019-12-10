Cловарь Уэбстера назвал словом года "they"

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

«They» стало словом года по версии словаря Уэбстера. Как заявил редактор Питер Соколовски, решение принято в связи с тем, что произошли изменения, как используется слово «они».

«Английскому не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, соответствующего словам “все”, “кто-то”, “кто угодно”. Не так давно “they” также используется в отношении к одному человеку, чья гендерная принадлежность небинарна», — сказал редактор.

В прошлом году по версии словаря Уэбстера словом года было объявлено «justice», которое может означать «справедливость», «правосудие», «судья», «юстиция». Говорит Москва