Cловарь Уэбстера назвал словом года "they"
12:05 10.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
«They» стало словом года по версии словаря Уэбстера. Как заявил редактор Питер Соколовски, решение принято в связи с тем, что произошли изменения, как используется слово «они».
«Английскому не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, соответствующего словам “все”, “кто-то”, “кто угодно”. Не так давно “they” также используется в отношении к одному человеку, чья гендерная принадлежность небинарна», — сказал редактор.
В прошлом году по версии словаря Уэбстера словом года было объявлено «justice», которое может означать «справедливость», «правосудие», «судья», «юстиция». Говорит Москва
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