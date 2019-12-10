Более 310 тысяч россиян зарегистрировались в качестве самозанятых - ФНС

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число зарегистрированных самозанятых в четырех регионах России, где проходит эксперимент по введению этого нового налогового режима, превысило 310 тысяч человек. Об этом сообщил во вторник начальник управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы (ФНС) Андрей Бударин.

"Внутренние целевые показатели по этому году были около 200 тысяч самозанятых. Ожидания были такие, и в них мало кто верил. На сегодняшний день более 310 тысяч самозанятых зарегистрировано, и ежедневно регистрируется около тысячи", - сказал он на конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату", которая организована Агентством стратегических инициатив при поддержке информационного агентства ТАСС.

В конце ноября глава ФНС Михаил Мишустин сообщал, что в качестве самозанятых зарегистрировались более 280 тысяч человек.