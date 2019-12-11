Помощник президента Украины Ермак отказался предать гласности свою переписку с американцами

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник украинского президента Андрей Ермак принципиально не станет предавать гласности свою переписку с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и другими американскими дипломатами. Об этом Ермак заявил в опубликованном во вторник интервью американскому журналу "Тайм".

"Я не намерен публиковать то, что я писал кому-либо. Этой - мой принцип", - сказал помощник президента Украины.

Он заявил, что данная позиция неизменна вне зависимости от того, что часть его переписки с американским дипломатами уже опубликована в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей.