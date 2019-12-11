В Праге появится памятник власовцам

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Муниципальный совет района Прага-Ржепорые, высший орган местного самоуправления, принял во вторник вечером решение установить на административной территории района памятник власовцам. Заседание транслировали сетевые телеканалы.

Заседание было открытым для общественности. В дискуссии приняли участие протестовавшие против этого пражане. Их аргументы против строительства памятника власовцам не были приняты во внимание.

"Среди служивших в РОА (Русская освободительная армия - власовцы) были военные преступники", - заявила одна из пожилых жительниц Прага-Ржепорые. "Многие власовцы до перевода в РОА служили в частях СС. Это были настоящие злодеи", - напомнил мужчина, также живущий в районе.

Один из пражских муниципальных политиков Роберт Вашичек указал, что решение об установке памятника власовцам направлено на искажение истории Второй мировой войны. Прозвучало предложение организовать референдум по поводу крайне спорной инициативы. Оно было отвергнуто муниципальным руководством.

Основным аргументом главного инициатора установки памятника власовцам, старосты Прага-Ржепорые Павла Новотного было то, что некоторые части РОА оказали помощь антигитлеровскому Пражскому восстанию (5-8 мая 1945). В боях с немцами на улицах столицы погибли, как минимум, 300 власовцев, сказал он.

"Это будет памятник власовцам, павшим во время Пражского восстания, а не генералу Власову", - заявил Новотный.

Президент республики Милош Земан несколько дней назад заявил, что считает нецелесообразным этот шаг.

"Власовцы долгие годы были предателями своей родины. Думаю, что об их предательстве нельзя забывать", - подчеркнул хозяин Пражского града. Оказанием помощи антигитлеровскому Пражскому восстанию власовцы, как сказал Земан, пытались искупить совершенные ими преступления, но по степени тяжести они несоизмеримы с краткосрочными "позитивными действиями" в конце войны.