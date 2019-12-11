Суд приговорил к 17 годам колонии воспитателя кадетской школы, планировавшего захват УМВД

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй Западный окружной военный суд в среду приговорил старшего воспитателя ГБОУ Москвы "Романовская школа" Бориса Вершинина к 17 годам колонии, признав виновным в планировании захватов зданий УМВД Брянской и Тверской областей. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Приговорить Вершинина путем частичного сложения наказания к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - зачитал приговор судья. Прокурор требовал для подсудимого 16 лет лишения свободы.