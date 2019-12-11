Повышение доходов россиян - главная цель всех проектов в экономике, заявил Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа властей над повышением благосостояния граждан РФ ведется на постоянной основе, именно это является конечной целью всех проектов в экономике. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал по просьбе журналистов сообщения, согласно которым более трети россиян считают, что минимальные доходы работающего человека должны быть выше 50 тыс. рублей. Песков отметил, что в Кремле пока не видели этого исследования.

"Тема повышения реально располагаемых доходов россиян и повышения заработных плат в разных секторах - это то, для чего реализуются все проекты в экономике", - сказал Песков, отметив, что повышение благосостояния россиян является основной конечной целью всей работы, и эта работа ведется на постоянной основе.