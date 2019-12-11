0
0
110
НОВОСТИ

Повышение доходов россиян - главная цель всех проектов в экономике, заявил Песков

15:00 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа властей над повышением благосостояния граждан РФ ведется на постоянной основе, именно это является конечной целью всех проектов в экономике. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал по просьбе журналистов сообщения, согласно которым более трети россиян считают, что минимальные доходы работающего человека должны быть выше 50 тыс. рублей. Песков отметил, что в Кремле пока не видели этого исследования.

"Тема повышения реально располагаемых доходов россиян и повышения заработных плат в разных секторах - это то, для чего реализуются все проекты в экономике", - сказал Песков, отметив, что повышение благосостояния россиян является основной конечной целью всей работы, и эта работа ведется на постоянной основе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 11.12.2019
ВС США вернули Южной Корее четыре военные базы - СМИ
0
78
11:00 11.12.2019
Ливийская армия под командованием Хафтара будет топить все турецкие корабли в морских границах страны - заявление
0
64
12:20 10.12.2019
На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" придется провести дополнительный ремонт
0
126
21:20 09.12.2019
Финляндия следит за учениями России в Арктике
0
144
15:32 09.12.2019
Количество кораблей-носителей ракет "Циркон" будет увеличено - Шойгу
0
127
09:20 07.12.2019
Во Флориде задержаны шесть саудовцев в связи с убийством на авиабазе
0
254
11:05 05.12.2019
Американский эсминец задержал в Оманском заливе судно с частями иранских ракет
0
240
08:20 05.12.2019
Иран тайно перебрасывает ракеты малой дальности на территорию Ирака - СМИ
0
220
08:10 05.12.2019
США и их союзники заинтересованы в продлении ДСНВ
0
220
07:30 05.12.2019
В Пентагоне считают важным прямой диалог министров обороны России и США
0
213

Возврат к списку