Москвичи за год завоевали 21 медаль на международных олимпиадах
19:44 11.12.2019
В нынешнем году московские учащиеся смогли завоевать уже 14 золотых медалей различных международных школьных олимпиад. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, общее количество наград еще больше. «Наши школьники взяли золотую и две серебряные медали на международной естественно-научной олимпиаде, - написал градоначальнике в своем Twitter. - Она подвела итог блестящему сезону, в котором москвичи завоевали 21 награду. Так держать! Спасибо вам и вашим учителям за эти достижения. Мы вами гордимся!».
«Победителей и призеров международных олимпиад мы награждаем премиями, - отметил заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Обладатели золота получают по 1,5 миллиона рублей, серебра — по миллиону, бронзы — по 500 тысяч рублей. Мы гордимся тем, что наши школьники вновь вошли в список лидеров и доказали свои знания на международной арене. О высоком уровне образования московских школьников свидетельствуют и результаты последнего исследования PISA — ребята улучшили свои результаты вдвое».
Отметим, что согласно оглашенных недавно результатов Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) школьники Москвы смогли повысить уровень читательской грамотности, войдя по этому показателю в тройку лучших в мире, по показателям математической грамотности оказались в пятерке, а по уровню естественно-научной грамотности — в шестерке.
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