ТНТ покажет сериал "Слуга народа" на своей онлайн-платформе Premier
07:36 12.12.2019 Источник: НГ-Online
Премьера трех первых серий телесериала состоялась на телеканале ТНТ 11 декабря. По сюжету главный герой, принципиальный учитель, неожиданно становится президентом Украины. Сериал начали показывать на российском телевидении на следующий день после саммита «нормандской четверки», где прошла встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, что ТНТ вырезал шутку о президенте России Владимире Путине из первой серии сериала «Слуга народа».
Вера Цветкова
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