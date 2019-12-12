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ТНТ покажет сериал "Слуга народа" на своей онлайн-платформе Premier

07:36 12.12.2019 Источник: НГ-Online

Телеканал ТНТ будет показывать украинский сериал "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли на своей онлайн-платформе Premier, показ сериала в телеэфире ТНТ был маркетинговым ходом. Об этом сообщил РИА Новости представитель телеканала:"Анонсирование и показ первых трех серий сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было <...> маркетинговым ходом ТНТ и платформы Premier, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря".

Премьера трех первых серий телесериала состоялась на телеканале ТНТ 11 декабря. По сюжету главный герой, принципиальный учитель, неожиданно становится президентом Украины. Сериал начали показывать на российском телевидении на следующий день после саммита «нормандской четверки», где прошла встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что ТНТ вырезал шутку о президенте России Владимире Путине из первой серии сериала «Слуга народа».

Вера Цветкова

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