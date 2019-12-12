Захарова увидела улучшение в подходе Украины к переговорам

09:00 Источник: Газета.Ru

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в украинском подходе к переговорам заметны изменения в лучшую реалистичную сторону. Об этом она сказала на телеканале «Россия-1».

В частности, переговоры поменяли тональность и заметны другие манеры в поведении представителей страны, считает представитель МИД России.

«Я думаю, только слепой это не увидит [изменения]», — добавила Захарова.

По ее словам, украинские представители показали на нормандском саммите знание некоторых правовых терминов, что не может не радовать.

«Есть в этом некая большая реалистичность — это 100%», — заключила Захарова. Газета.Ru