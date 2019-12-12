Пресс-секретарю президента РФ не известно о планах по изменению Конституции

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о каких- либо планах о возможном изменении Конституции РФ. Таким образом он прокомментировал результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), согласно которому, 68% респондентов выступили за внесение поправок в Конституцию РФ.

"О каких-то планах я вам ничего не могу сказать, мне не известно о таких планах", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле намерения в перспективе актуализировать основной закон страны.