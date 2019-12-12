0
0
82
НОВОСТИ

Закон об особом статусе Донбасса продлен Верховной радой Украины

12:40 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада пролонгировала до конца 2020 года закон "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". За соответствующее решение проголосовали 320 депутатов украинского парламента из 226 необходимых.

"В статье закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифры "2019" заменить цифрами "2020", - сказано в тексте принятого документа. Это означает, что действие закона об особом статусе продлевается на год - до конца 2020 года. Иных поправок в закон не внесено.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:15 12.12.2019
МИД Турции отреагировал на законопроект о санкциях со стороны США из-за покупки С-400
0
47
13:08 12.12.2019
Почетный статус "Московский врач" впервые получили специалисты по клинической лабораторной диагностике
0
56
12:55 12.12.2019
МИД ФРГ назвал решение о высылке германских дипломатов из России "неверным сигналом"
0
89
12:30 12.12.2019
Пресс-секретарю президента РФ не известно о планах по изменению Конституции
0
114
12:15 12.12.2019
Песков заявил, что в странах Европы скрывается много людей, причастных к терактам в России
0
142
12:10 12.12.2019
Глава ОСК считает, что причиной пожара на "Адмирале Кузнецове" мог стать человеческий фактор
0
102
12:00 12.12.2019
Депутата Госдумы Светлану Савченко на Украине заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
0
182
11:32 12.12.2019
Депутаты Госдумы поддержали запрет штрафовать россиян за превышение средней скорости
0
198
11:30 12.12.2019
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" разрастается - СМИ
0
270
11:28 12.12.2019
Почетный статус "Московский врач" уже получили более тысячи медиков
0
187

Возврат к списку