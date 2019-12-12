Закон об особом статусе Донбасса продлен Верховной радой Украины

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада пролонгировала до конца 2020 года закон "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". За соответствующее решение проголосовали 320 депутатов украинского парламента из 226 необходимых.

"В статье закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифры "2019" заменить цифрами "2020", - сказано в тексте принятого документа. Это означает, что действие закона об особом статусе продлевается на год - до конца 2020 года. Иных поправок в закон не внесено.