Закон об особом статусе Донбасса продлен Верховной радой Украины
12:40 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада пролонгировала до конца 2020 года закон "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". За соответствующее решение проголосовали 320 депутатов украинского парламента из 226 необходимых.
"В статье закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифры "2019" заменить цифрами "2020", - сказано в тексте принятого документа. Это означает, что действие закона об особом статусе продлевается на год - до конца 2020 года. Иных поправок в закон не внесено.
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