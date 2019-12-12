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Энергетическую политику ЕС должны определять европейцы, а не США - глава МИД ФРГ

14:32 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия против экстерриториальных санкций, европейцы сами должны определять энергетическую политику. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя возможные ограничительные меры США против участников проекта "Северный поток - 2".

"Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США", - цитирует Мааса пресс-служба МИД ФРГ.

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