Энергетическую политику ЕС должны определять европейцы, а не США - глава МИД ФРГ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия против экстерриториальных санкций, европейцы сами должны определять энергетическую политику. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя возможные ограничительные меры США против участников проекта "Северный поток - 2".

"Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США", - цитирует Мааса пресс-служба МИД ФРГ.