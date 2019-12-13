Фельдмаршал Хафтар объявил о "последней битве" за Триполи

09:20 Источник: РБК

Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), объявил о «последней битве» за Триполи. Об этом сообщает Reuters.

«Сегодня мы объявляем решающую битву и продвижение к центру столицы, чтобы освободить ее», — сказал он в эфире телеканала Al Arabiya.

Хафтар попросил противников оставаться в своих домах, что, по его словам, гарантирует им полную безопасность. «Мы призываем подразделения, которые продвигаются к Триполи, соблюдать правила ведения боевых действий», — добавил фельдмаршал. РБК