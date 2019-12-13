Банк России отозвал лицензию у петербургского Невского банка
10:32 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России приказом от 13 декабря 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского Невского народного банка (ПАО "Невский банк"), говорится в сообщении регулятора. Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 декабря занимал 317-е место в банковской системе РФ.
По данным ЦБ, Невский народный банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов. Кроме того, он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
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