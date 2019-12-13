Москвичи поставили рекорд на чемпионате WorldSkills Competition в Казани
12:00 13.12.2019
На 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition представители Москвы в составе сборной РФ завоевали шесть золотых медалей - это лучший показатель среди всех городов. Об этом на селекторном совещании столичного Департамента образования и науки заявил руководитель образовательного ведомства Исаак Калина.
«Наши ребята на чемпионате WorldSkills завоевали шесть золотых медалей. Это оказалось рекордом среди всех городов мира», – отметил глава департамента.
Всего российская команда завоевала 14 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. На счету москвичей также одно серебро и одна бронза.
Состязания проходили 22-27 августа в Казани. В них участвовали более 1300 конкурсантов из 63 стран мира.
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