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НОВОСТИ

Москвичи поставили рекорд на чемпионате WorldSkills Competition в Казани

12:00 13.12.2019

На 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition представители Москвы в составе сборной РФ завоевали шесть золотых медалей - это лучший показатель среди всех городов. Об этом на селекторном совещании столичного Департамента образования и науки заявил руководитель образовательного ведомства Исаак Калина.

«Наши ребята на чемпионате WorldSkills завоевали шесть золотых медалей. Это оказалось рекордом среди всех городов мира», – отметил глава департамента.

Всего российская команда завоевала 14 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. На счету москвичей также одно серебро и одна бронза.

Состязания проходили 22-27 августа в Казани. В них участвовали более 1300 конкурсантов из 63 стран мира.

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