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Путин присвоил звание генерал-полковника врио главы Иркутской области

13:05 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил назначенному 12 декабря врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу», — говорится в тексте указа.

12 декабря Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Врио главы региона был назначен Игорь Кобзев.  RNS

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