Путин присвоил звание генерал-полковника врио главы Иркутской области
13:05 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил назначенному 12 декабря врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу», — говорится в тексте указа.
12 декабря Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Врио главы региона был назначен Игорь Кобзев. RNS
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