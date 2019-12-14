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Белоруссия: Минфину поручено подписать соглашение с Китаем о займе на 3,5 млрд юаней

12:15 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти 500 млн долларов) сроком на пять лет и поручил министерству финансов подписать соответствующее соглашение. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в субботу на национальном правовом интернет- портале.

"В целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействия развитию двусторонней торговли между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой постановляю привлечь в 2019 году внешний государственный заем шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3,5 млрд китайских юаней сроком на пять лет", - отмечается в документе.

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