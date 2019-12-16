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НОВОСТИ

В Польше рассказали об опасности противостояния Запада и России

08:13 16.12.2019 Источник: РОСБАЛТ

Польша выступает против конфликта России с Западом, поскольку рискует и сама стать жертвой этого противостояния. С таким заявлением выступил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Как сообщает Reuters, он отметил, что Польша соседствует с Россией, поэтому «никогда не будет настаивать на противостоянии между Западом и Россией».

На саммите НАТО в декабре президент Анджей Дуда также подчеркивал, что Варшава считает Москву не врагом, а партнером, добавил Щерский. В то же время он признал, что «возможности для диалога с Россией сейчас ограничены», и ситуация не изменится, пока не произойдут определенные изменения. В первую очередь, по его словам, РФ Москва должна «отойти от политики силы».

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