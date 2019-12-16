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НОВОСТИ

Российские хоккеисты победили команду Финляндии и заняли второе место на Кубке Первого канала

08:52 16.12.2019 Источник: NEWSru.com

Сборная России по хоккею на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге в присутствии 67877 зрителей победила команду Финляндии со счетом 2:0 в заключительном матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала. Обе шайбы забросил нападающий Антон Слепышев (2', 58').

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