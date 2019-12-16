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НОВОСТИ

Правительство не поддержало предложение онлайн-продажи рецептурных лекарств

10:32 16.12.2019 Источник: Коммерсант.ru

Намерение депутатов Госдумы разрешить продажу в интернете рецептурных лекарств не нашло поддержки правительства. Оно вынесло отрицательное заключение на подготовленные депутатами поправки ко второму чтению, предусматривающие легализацию онлайн-торговли для этой категории с 1 января 2022 года.

В аптеках продажи отпускаемых по рецепту препаратов продолжают расти и уже превышают 51% от всего рынка.  Коммерсантъ

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