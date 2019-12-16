Сотрудники МФЦ расскажут москвичам как стать стрессоустойчивым
11:43 16.12.2019
«Дворец госуслуг на ВДНХ стал символом центров госуслуг. Это не просто офис, а настоящий архитектурный памятник столицы. И мы очень рады разделить с жителями наш праздник - день рождения дворца. Приглашаем горожан посетить увлекательные мероприятия и интересно провести день», - отмечает замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы» Анастасия Загородникова.
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