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Сотрудники МФЦ расскажут москвичам как стать стрессоустойчивым

11:43 16.12.2019

День рождения Дворца государственных услуг на ВДНХ планируется отметить праздником.  21 декабря, в годовщину со дня открытия дворца, посетившие его горожане смогут увидеть развлекательную программу. Например, москвичам предлагается самим поучаствовать в квестах, мастер-классах, а тренеры учебного центра «Моих документов» будут рассказывать о том, как стать стресооустойчивым и постичь секреты ораторского мастерства. Также, мастер-классы будут проводиться и для детей.
«Дворец госуслуг на ВДНХ стал символом центров госуслуг. Это не просто офис, а настоящий архитектурный памятник столицы. И мы очень рады разделить с жителями наш праздник - день рождения дворца. Приглашаем горожан посетить увлекательные мероприятия и интересно провести день», - отмечает замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы» Анастасия Загородникова.

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