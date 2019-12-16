Сотрудники МФЦ расскажут москвичам как стать стрессоустойчивым

11:43

День рождения Дворца государственных услуг на ВДНХ планируется отметить праздником. 21 декабря, в годовщину со дня открытия дворца, посетившие его горожане смогут увидеть развлекательную программу. Например, москвичам предлагается самим поучаствовать в квестах, мастер-классах, а тренеры учебного центра «Моих документов» будут рассказывать о том, как стать стресооустойчивым и постичь секреты ораторского мастерства. Также, мастер-классы будут проводиться и для детей.

«Дворец госуслуг на ВДНХ стал символом центров госуслуг. Это не просто офис, а настоящий архитектурный памятник столицы. И мы очень рады разделить с жителями наш праздник - день рождения дворца. Приглашаем горожан посетить увлекательные мероприятия и интересно провести день», - отмечает замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы» Анастасия Загородникова.

