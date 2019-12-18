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НОВОСТИ

Легкоатлетам РФ могут запретить участвовать в Олимпиаде-2020 даже в нейтральном статусе

08:25 18.12.2019 Источник: NEWSru.com

Глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу не исключил, что российским атлетам может быть отказано в предоставлении нейтрального статуса для участия в Олимпиаде-2020. Британец намекнул, что его ведомство намерено максимально затянуть процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Пока мы не почувствуем себя абсолютно комфортно, не будем полностью уверены в системе и не сможем полностью ей доверять, я не собираюсь рисковать или подвергать опасности карьеры чистых атлетов, которые посвятили спорту по крайней мере половину своих молодых жизней", - цитирует Коу портал InsideTheGames.

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