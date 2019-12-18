Германия задумалась об ответе на санкции США против "Северного потока-2"

08:44 Источник: РОСБАЛТ

Власти Германии готовятся к «любым санкциям» со стороны США против «Северного потока-2».

Как пишет Bild со ссылкой на министерство экономики и энергетики ФРГ, сейчас ведомство изучает возможные последствия санкций и прорабатывает ответные меры.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет законопроект 20 декабря. Ограничительные меры коснутся, в частности, прокладки труб российского газопровода.

Ранее официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Штеффен Котре заявил, что Берлин «сдался» перед Штатами, которые ввели санкции против «Северного потока-2».