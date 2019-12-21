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На трассе Бийск - Новокузнецк "Газель" столкнулась со "скорой помощью"

11:30 21.12.2019 Источник: Интерфакс

Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области в субботу.

"38-летний водитель автомобиля "скорой помощи" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью". В результате ДТП скончалась 68-летняя фельдшер "скорой помощи", а оба водителя транспортных средств были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в пресс-релизе.

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