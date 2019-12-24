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НОВОСТИ

Договоренность с Киевом об обмене при условии процессуального очищения удерживаемых лиц достигнута – ДНР

07:39 24.12.2019

Участникам Минских переговоров в ходе сегодняшней видеоконференции удалось достигнуть договоренности об обмене удерживаемых лиц до нового года. Об этом ДАН сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Нам наконец-то удалось достигнуть договоренности об обмене при условиях гарантии процессуального очищения удерживаемых лиц со стороны Украины. На данный момент ведется работа по подготовке окончательного списка лиц и дате обмена», — отметила она.

По ее словам, Донецк намерен «в кратчайшие сроки добиться освобождения всех несправедливо осужденных сторонников Республики».

Как в свою очередь отметили в МИД ДНР, стороны в ходе переговоров согласовали документ, заверяющий обязательства сторон об осуществлении обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года.

«Таким образом, Украина наконец-то подтвердила свои обязательства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процедуры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и преследования», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства Республики. ДАН

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