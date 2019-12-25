Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,84 руб
11:05 25.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 коп. и составил 61,84 руб.
Курс евро опустился на 9 коп., до 68,53 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.
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