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ВАК допустила защиту докторской диссертации в виде научного доклада

17:00 25.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ может разрешить соискателям ученой степени доктора науки защищать диссертацию в виде научного доклада- обзора по серии своих научных работ. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства по итогам пленарного заседания ВАК.

В настоящее время в РФ степень доктор наук присуждается по результатам публичной защиты докторской диссертации. Соискатель должен иметь ученую степень кандидата наук.

"Касательно защиты диссертаций по совокупности работ в виде научного доклада ВАК было предложено признать целесообразной такую возможность", - говорится в сообщении.

При этом к соискателям, которые хотят защитить докторскую в виде научного доклада, предлагается утвердить дополнительные требования к их публикационной активности. Так, у ученых, ведущих исследования в области физико- математических, химических, технических, медико- биологических и аграрных наук, должно быть не менее 30 публикаций за последние 10 лет в изданиях, включенных в обозначенные международные базы данных. Для гуманитарных и общественных наук - не менее 50 публикаций за тот же срок.

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