США занялись разработкой тактики информационной войны против России - The Washington Post

08:14 Источник: РОСБАЛТ

Тактику ведения информационной войны с РФ готовят в американской армии. Эта задача возложена на киберкомандование, сообщается в материале The Washington Post.

Уточняется, что хакерские атаки будут нацелены на высших российских должностных лиц, исключая президента Владимира Путина. Если американские военные спланируют атаку против Путина, Россия сочтет это слишком серьезной провокацией, чего решено избежать, пишут журналисты. Также целью атак в Вашингтоне называют бизнесменов.

Кибероперации могут стать возможными в случае, если «Москва попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году».