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Эксперты МосГИК рассказали, как правильно хранить новогодние салаты

09:23 26.12.2019

Добавлять майонез или другие соусы в салаты лучше непосредственно перед употреблением, рекомендуют эксперты инспекции по качеству питания (МосГИК). Накануне праздника они дали советы по поводу того, как безопаснее готовить традиционные блюда новогоднего стола, такие как салат «Оливье», «Столичный», «Мимоза», «Селедка под шубой».
По словам специалиста МосГИК Валентины Семеновой все салаты относят к скоропортящейся кулинарной продукции, срок годности которой минимален. «Если горячие блюда проходят термическую обработку, во время которой большая часть микроорганизмов погибает, то салаты после смешивания ингредиентов не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами», - отмечает Семенова.
Как говорит эксперт, в связи с этим добавлять в салаты соусы и заправки, такие как майонез, сметана или масло, лучше непосредственно перед подачей на стол. Кроме того, специалист инспекции по качеству питания Елена Павлова отмечает, что дольше всего – 36 часов - хранятся салаты из маринованных, квашенных и соленых овощей. А салаты из вареных, тушеных и жареных овощей следует хранить не больше 24 часов.

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