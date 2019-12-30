РФ беспокоит искусственно нагнетаемая обстановка в районе Персидского залива - Лавров
13:30 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия встревожена нарастанием напряженности в районе Персидского залива, которую некоторые страны Запада пытаются нагнетать искусственно. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
"Нас также тревожит нарастание напряженности в районе Персидского залива. Мы видим, как некоторые наши западные коллеги искусственно пытаются нагнетать ситуацию, - сказал Лавров. - Россия и Иран противопоставляют таким попыткам предложения о налаживании равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в этом важнейшем регионе".
Он напомнил, что Россия выдвинула концепцию обеспечения безопасности в зоне Персидского залива, а Иран представил Ормузскую мирную инициативу. По его словам, оба предложения "идут в направлении объединения усилий для стабилизации региона". "Считаем, что это движение в правильном направлении", - подчеркнул министр.
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