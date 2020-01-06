0
0
119
НОВОСТИ

РФ и Китай не позволили СБ ООН опубликовать заявление об атаках на посольство США в Багдаде

19:45 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай выступили против заявления Совета Безопасности ООН, в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении постоянного представительства США при ООН.

"Мы ценим заявления 27 стран - членов ООН, которые выступили против спланированной Ираном атаки на посольство США в Багдаде 31 декабря, - заявили в американской миссии. - Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН, так как два постоянных члена - Россия и Китай - не позволили опубликовать заявление СБ".

В связи с этим в Вашингтоне обвинили Москву и Пекин в "подрыве доверия к Совету Безопасности".

"Как мы продемонстрировали, мы не будем терпеть атаки на американский персонал или собственность и решительно ответим для защиты наших интересов, граждан и союзников", - говорится в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:45 06.01.2020
Ядерная деятельность Ирана продолжает находиться под мониторингом МАГАТЭ
0
63
20:15 06.01.2020
Бойцов для защит ПНС Ливана будут обучать турецкие военные - партия Эрдогана
0
108
19:15 06.01.2020
Экстренная встреча глав МИД по ситуации в Ираке и Иране пройдет 10 января
0
189
18:45 06.01.2020
Президента Эстонии раскритиковал спикер парламента за инициативу пригласить Путина
0
211
18:15 06.01.2020
Самая теплая зима за последние 80 лет зафиксирована в Шанхае
0
215
17:45 06.01.2020
Экстрадиции Карлоса Гона добивается Япония
0
243
17:15 06.01.2020
Франция: Забастовки нанесли ущерб железным дорогам в 600 млн евро
0
268
16:45 06.01.2020
Глава МИД Ирана считает, что начался конец пагубного присутствия США а Западной Азии
0
370
16:15 06.01.2020
Сериал «Чернобыль» получил «Золотой глобус»
0
317
15:45 06.01.2020
Ирак готовится к выводу войск США с территории страны
0
425

Возврат к списку