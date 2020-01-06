РФ и Китай не позволили СБ ООН опубликовать заявление об атаках на посольство США в Багдаде
19:45 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай выступили против заявления Совета Безопасности ООН, в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении постоянного представительства США при ООН.
"Мы ценим заявления 27 стран - членов ООН, которые выступили против спланированной Ираном атаки на посольство США в Багдаде 31 декабря, - заявили в американской миссии. - Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН, так как два постоянных члена - Россия и Китай - не позволили опубликовать заявление СБ".
В связи с этим в Вашингтоне обвинили Москву и Пекин в "подрыве доверия к Совету Безопасности".
"Как мы продемонстрировали, мы не будем терпеть атаки на американский персонал или собственность и решительно ответим для защиты наших интересов, граждан и союзников", - говорится в документе.
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