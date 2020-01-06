Ядерная деятельность Ирана продолжает находиться под мониторингом МАГАТЭ
20:45 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают мониторить ядерную деятельность Ирана после его заявления о новом сокращении обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по атомной программе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МАГАТЭ.
"В недавнем заявлении правительства Ирана говорится, что иранское сотрудничество с МАГАТЭ будет продолжено, как и прежде, несмотря на сокращение его обязательств в рамках СВПД. Наши инспекторы продолжают проверять и контролировать [ядерную] деятельность в этой стране", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
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