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Ядерная деятельность Ирана продолжает находиться под мониторингом МАГАТЭ

20:45 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают мониторить ядерную деятельность Ирана после его заявления о новом сокращении обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по атомной программе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МАГАТЭ.

"В недавнем заявлении правительства Ирана говорится, что иранское сотрудничество с МАГАТЭ будет продолжено, как и прежде, несмотря на сокращение его обязательств в рамках СВПД. Наши инспекторы продолжают проверять и контролировать [ядерную] деятельность в этой стране", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

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