Иран заранее предупредил военных США о месте нанесения ракетных ударов
15:45 08.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти в Багдаде заранее уведомили американских официальных лиц о том, по каким военным базам Иран нанесет ракетные удары. Об этом сообщил в среду телеканал Си-эн-эн.
По словам его дипломатического источника, Ирак заранее предупредил американскую сторону о том, какие базы будут атакованы. Как отмечает телеканал, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди ранее заявил, что получил предупреждение от властей Ирана о том, что вскоре будут нанесены удары. По сведениям источника телеканала, иранская сторона также сообщила иракцам, к каким базам не следует приближаться.
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