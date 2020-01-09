Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве продлен до конца января

18:38

Столичный фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до конца января 2020 года. По словам мэра Сергея Собянина, желающих поучаствовать в работе праздничных площадок все еще очень много, поскольку многие горожане уезжали из мегаполиса на праздничные выходные. «Новый год продолжается», - отметил градоначальник.

С 13 декабря 2019 года по 9 января 2020 года на фестивале побывали уже более 21 млн посетителей. Изначально фестиваль, который развернулся на 81 площадке и в центре, и на периферии, планировали закрыть 12 января. В рамках рождественского праздника были запланированы почти 5500 концертов, 10 тыс. мастер-классов, спортивные игры, катания на каруселях и горках, благотворительные акции. Гостям предлагали попробовать национальные блюда народов России и других стран мира, приготовленные по традиционным рецептам.

