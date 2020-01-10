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Boeing в Иране был сбит ракетой - Трюдо

09:05 10.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Премьер-министр Канады: Boeing в Иране был сбит ракетой. Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что в лайнер случайно попал снаряд ПВО.

Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.

Boeing 737 рейсом Тегеран — Борисполь потерпел крушение ночью 8 января вскоре после вылета. Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.  Говорит Москва

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