Польша стремится стать страной, независимой от российского газа - замминистра госактивов

12:20 Источник: Газета.Ru

Польская сторона заявила о желании и стремлении стать страной, независимой от российского газа. Об этом Telewizja Republika сказал замминистра госактивов Януш Ковальский.

По его словам, Польша с 2015 года начала реализовать приоритетный проект за последние 30 лет — получение независимости от российского газа.

«У нас есть «Нафтопорт», и мы можем безопасно импортировать различные виды нефти через нефтяной терминал в Гданьске», — добавил замминистра.

Он отметил, что польская сторона хочет сотрудничать с Соединенными Штатами в вопросе энергетики и увеличивать присутствие американских войск на своей территории.

«Геополитический выбор Польши — союз со Штатами», — заключил Ковальский. Газета.Ru