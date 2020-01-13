США планируют отказаться от использования китайских дронов - FT

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США намерены прекратить использование части гражданских дронов, сделанных из китайских комплектующих. Об этом сообщила газета "Файнэншл таймс".

По ее сведениям, сокращения касаются Министерства внутренней безопасности США (МВБ), которое планирует отказаться от использования порядка 1 тыс. дронов из-за того, что те могут передавать конфиденциальную информацию компаниям-изготовителям, а данные могут быть доступны китайским ведомствам.

Отмечается, что правительство США ищет пути стимулирования американских компаний на создание беспилотников, собранных только из своих комплектующих, однако реализация подобных проектов может занять несколько лет. Несколько западных компаний уже признали, что не могут потеснить на рынке китайскую DJI, частично из-за стоимости производства.

Ранее телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на документ, подготовленный управлением по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры МВБ, сообщила, что подобные беспилотники потенциально могут поставить под угрозу информацию, имеющуюся у тех, кто их эксплуатирует, поскольку на беспилотниках установлены компоненты, способные передавать информацию на компьютеры, не принадлежащие эксплуатантам. В документе не были приведены названия китайских компаний-изготовителей такой техники, однако, как отметила телекомпания Си-эн-эн, до 80% используемых в США и Канаде беспилотников произведены DJI.

При этом в репортаже отмечалось, что беспилотники часто используют как полицейские управления в США, так и компании, занимающиеся инфраструктурными проектами.