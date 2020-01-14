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США высылают более двадцати военнослужащих Саудовской Аравии

13:20 14.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти США высылают из страны более двадцати военнослужащих Саудовской Аравии. Все они обучались на курсах подготовки в Штатах. Как пояснил американский генпрокурор Уильям Барр, решение принято по итогам проверки после стрельбы во Флориде. Один из саудовских военнослужащих в начале декабря открыл огонь на военной базе.

Три человека были убиты, восемь ранены. Нападавший был застрелен полицейскими. В США он приехал на обучение в рамках летной подготовки.  Эхо Москвы

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