США высылают более двадцати военнослужащих Саудовской Аравии

13:20 Источник: Эхо Москвы

Власти США высылают из страны более двадцати военнослужащих Саудовской Аравии. Все они обучались на курсах подготовки в Штатах. Как пояснил американский генпрокурор Уильям Барр, решение принято по итогам проверки после стрельбы во Флориде. Один из саудовских военнослужащих в начале декабря открыл огонь на военной базе.

Три человека были убиты, восемь ранены. Нападавший был застрелен полицейскими. В США он приехал на обучение в рамках летной подготовки. Эхо Москвы