Минск считает нецелесообразным платить России премию к цене на нефть в прежнем объеме

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме. Об этом заявил во вторник первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны.

"Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.