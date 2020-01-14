0
0
115
НОВОСТИ

Минск считает нецелесообразным платить России премию к цене на нефть в прежнем объеме

17:00 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме. Об этом заявил во вторник первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны.

"Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 14.01.2020
СК РФ предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
0
15
17:32 14.01.2020
Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани
0
76
17:20 14.01.2020
Стратегические бомбардировщики B-52 остались без ядерных бомб
0
102
17:12 14.01.2020
Светлана Алексиевич намерена открыть издательство для женщин
0
98
16:45 14.01.2020
Штрафы за парковку в Москве проверят из-за задержек Росреестра
0
123
16:32 14.01.2020
Хафтар взял двое суток на обсуждение достигнутой в Москве договоренности с союзниками - МО РФ
0
144
16:12 14.01.2020
Мировой океан в прошлом году нагрелся до рекордного уровня
0
166
16:00 14.01.2020
Журналист Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
0
201
15:32 14.01.2020
Матвиенко выступила за расширение полномочий прокуратуры в ходе следствия
0
238
15:25 14.01.2020
Нижегородский фонд помощи детям потратил более 45 млн рублей на восстановление храмов - СМИ
0
211

Возврат к списку