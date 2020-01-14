Минск считает нецелесообразным платить России премию к цене на нефть в прежнем объеме
17:00 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме. Об этом заявил во вторник первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны.
"Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.
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