В Британии запретили использовать кредитные карты в азартных играх
14:00 15.01.2020 Источник: Интерфакс
Комиссия по азартным играм Великобритании (Gambling Commission) запретила использовать кредитные карты в азартных играх. Запрет вступит в силу 14 апреля.
По данным комиссии, 24 млн взрослых жителей Великобритании играют в азартные игры, из них 10,5 млн делают это онлайн. Ассоциация UK Finance оценивает количество игроков, пользующихся кредитными картами, в 800 тыс. человек.
Комиссия отмечает, что 22% игроков, использующих кредитные карты, являются проблемными.
"Использование кредитных карт в азартных играх может привести к большому финансовому ущербу. Запрет, о котором мы сегодня сообщили, должен минимизировать риски ущерба для потребителей от игры на деньги, которых у них нет", - заявил глава комиссии Нил МакАртур.
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