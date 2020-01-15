Четыре ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю, две перехвачены - армия
20:40 15.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в среду четыре ракеты по Израилю, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"После срабатывания сирен оповещения о ракетных обстрелах на юге Израиля сообщаем, что четыре ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении военных. В пресс-службе указали также, что ранее в среду "в кибуцах Нахаль-Оз, Саад и Кфар- Аза (расположены в граничащем с сектором Газа районе на юге Израиля - прим. ТАСС) сработали сирены воздушной тревоги".
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