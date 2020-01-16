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Турция отправляет своих военнослужащих в Ливию - Эрдоган

15:00 16.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Турция начинает отправлять своих военнослужащих в Ливию для поддержки легитимной власти — Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, — объявил президент Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара будет использовать дипломатические и военные меры для обеспечения стабильности в Ливии.

Командующий антиправительственной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар согласился принять участие в конференции по Ливии в Берлине. Она пройдет 19 января. Об этом сообщило издание Аль Хадас со ссылкой на свои источники. По их данным, Хафтар заявил об этом главе МИД Германии во время телефонного разговора.  Эхо Москвы

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