Турция отправляет своих военнослужащих в Ливию - Эрдоган
15:00 16.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Турция начинает отправлять своих военнослужащих в Ливию для поддержки легитимной власти — Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, — объявил президент Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара будет использовать дипломатические и военные меры для обеспечения стабильности в Ливии.
Командующий антиправительственной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар согласился принять участие в конференции по Ливии в Берлине. Она пройдет 19 января. Об этом сообщило издание Аль Хадас со ссылкой на свои источники. По их данным, Хафтар заявил об этом главе МИД Германии во время телефонного разговора. Эхо Москвы
Новости
- 15:38 16.01.2020
- Госдума дала согласие на назначение Мишустина премьер-министром
- 15:32 16.01.2020
- Путин и Нетаньяху заявили о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны
- 15:19 16.01.2020
- Мэр Собянин: За 10 лет продолжительность жизни в Москве выросла на пять лет
- 15:12 16.01.2020
- Анонсированные Путиным изменения являются подготовкой к транзиту президентских полномочий - Шульман
- 14:54 16.01.2020
- Новикомбанк начал профинансировать серийное производство вертолетов Ка-62
- 14:32 16.01.2020
- Главным министром в правительстве должен быть министр образования - Греф
- 14:12 16.01.2020
- Верховная Рада приняла закон, ограничивающий образование на русском языке
- 14:00 16.01.2020
- Голосование по поправкам в Конституцию РФ планируется провести до 1 мая - источник в СФ
- 13:32 16.01.2020
- Хафтар согласился на участие в конференции по Ливии в Берлине - ТВ
- 13:26 16.01.2020
- В больнице №24 родители смогут наблюдать за новорожденными онлайн
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать