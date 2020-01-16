Путин не исключил возможность обсуждения дополнительных поправок в Конституцию РФ - Клишас

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию РФ не исключил, что в рамках ее работы могут быть предложены и другие поправки, помимо ранее озвученных им в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

"Я думаю, что текстуально оформить те предложения, которые уже сформулированы президентом в послании Федеральному собранию, мы сможем в самое ближайшее время. Но президент не исключил, что могут быть какие-то дополнительные предложения. Задача рабочей группы - собрать эти предложения, оценить их, предметно обсудить, в том числе с представителями общественности", - сказал Клишас по итогам заседания рабочей группы.