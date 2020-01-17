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Мишустин узнал о решении назначить его премьером только после отставки Медведева - FT

10:20 17.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Михаил Мишустин узнал о решении назначить его премьером только после отставки Дмитрия Медведева. Во всяком случае, так пишет Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. Он утверждает, что назначение «удивило» самого Мишустина, а также других высокопоставленных чиновников и банкиров. Ранее Forbes писал, что отставка Медведева могла быть связана с недовольством Путина исполнением майского указа.  Эхо Москвы

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