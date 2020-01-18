Трамп посоветовал аятолле Хаменеи следить за словами

08:50 Источник: RNS

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter о том, что верховному лидеру Ирана Али Хаменеи следует быть «очень осторожным» в своих высказываниях.

«Так называемый "верховный лидер" Ирана, который не был таким уж верховным в последнее время, сказал несколько неприятных вещей о США и Европе. Их экономика рушится, а их люди страдают. Ему стоит быть очень осторожным со своими словами!», — написал Трамп.

Накануне Хаменеи в ходе своего выступления назвал убийство генерала Касема Сулеймани ракетным ударом «трусливым поступком США». RNS