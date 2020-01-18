Гибралтар после Brexit намерен присоединиться к Шенгенской зоне
21:00 18.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Гибралтар заявил о желании присоединиться к Шенгенской зоне после Brexit. Об этом заявил главный министр британской заморской территории Фабиан Пикардо.
Главный министр Гибралтара отметил, что присоединение территории к Шенгенской зоне стало бы «положительным» шагом, несмотря на позицию Британии, которая не хотела входить в это пространство. По его словам, у Гибралтара должна быть «гибкая граница» с блоком европейских стран, передаёт РИА Новости.
По его словам, территория в 6,2 квадратных километра должна быть доступна для граждан Евросоюза. Присоединение Гибралтара к Шенгену упростит передвижение через границу с Испанией, близ которой расположен единственный пограничный пост. Говорит Москва
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