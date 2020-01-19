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НОВОСТИ

Дмитрий Медведев останется на посту председателя "Единой России"

13:30 19.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дмитрий Медведев, назначенный ранее на должность заместителя главы Совета безопасности РФ, заявил, что сохранит за собой пост председателя партии "Единая Россия".

"Если говорить о конкретной новой работе, то замещение этой должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией, я остаюсь председателем партии "Единая Россия", - сказал он в интервью Первому каналу.

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