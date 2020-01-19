В центре Москвы проходит шествие в память Бабуровой и Маркелова
15:15 19.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласованное с властями шествие в память об убитых 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове началось в центре столицы, передает корр. ТАСС с места событий.
Желающие почтить их память собрались на Тверском бульваре, от которого собираются идти на Пречистенку к зданию бывшего независимого пресс-центра, после пресс- конференции в котором они были убиты.
В пятницу муниципальный депутат Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский Юлия Галямина опубликовала в своем "Твиттере" призыв выйти на марш по Тверскому бульвару против возможных изменений в Конституции РФ. Власти Москвы предупредили организаторов мероприятия о недопустимости смены тематики.
К месту шествия стянуты сотрудники полиции и Росгвардии. На Тверском бульваре стоят автозаки. Полиция пропускает людей на бульвар через рамки металлодетектора.
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