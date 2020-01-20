0
0
126
НОВОСТИ

Поставка Россией комплексов ПВО "Панцирь-С1" в Сербию начнется в конце февраля - источник

11:20 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые поставки российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в Сербию начнутся в конце февраля. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Конец февраля в соответствии с условиями контракта", - сообщил собеседник, отвечая на вопрос о сроках начала поставки "Панцирей" в Сербию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 20.01.2020
Цены на нефть растут на новостях из Ирака и Ливии
0
42
12:20 20.01.2020
Режиссер Сергей Дворцевой заявил, что не в состоянии выплатить наложенный Министерством культуры штраф
0
69
12:05 20.01.2020
В связи с переходом преподавания на украинский язык, учителям русскоязычных школ Украины придется пройти переподготовку
0
91
12:00 20.01.2020
В России пройдет первая докторская защита по исламской теологии
0
95
11:32 20.01.2020
До минимума за 17 лет упал объем слияний и поглощений в РФ
0
139
11:15 20.01.2020
Верховный шаман Бурятии подписал договор с жрецами вуду
0
165
11:05 20.01.2020
Ребенок оказался в числе погибших при прорыве трубы в мини-отеле Перми - Минздрав
0
213
11:00 20.01.2020
Почти две трети россиян считают, что в стране есть политзаключенные - опрос
0
234
10:32 20.01.2020
России отдадут долги за военную технику, сообщают СМИ
0
201
10:20 20.01.2020
Принц Гарри признал, что испытывает глубокую печаль из-за последствий совместного с супругой решения
0
210

Возврат к списку