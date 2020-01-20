Поставка Россией комплексов ПВО "Панцирь-С1" в Сербию начнется в конце февраля - источник

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые поставки российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в Сербию начнутся в конце февраля. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Конец февраля в соответствии с условиями контракта", - сообщил собеседник, отвечая на вопрос о сроках начала поставки "Панцирей" в Сербию.