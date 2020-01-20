В России пройдет первая докторская защита по исламской теологии
12:00 20.01.2020 Источник: Интерфакс
В Санкт-Петербургском государственном университете в этом году запланирована защита первой в истории России докторской диссертации по исламской теологии.
"По новым правилам эту светскую ученую степень присваивает диссертационный совет университета", - сообщили "Интерфаксу" в вузе.
Автором диссертации "Исламское обновленческое движение конца XX - начала XXI века: идеи и перспективы" выступил ректор Московского исламского института, первый зампред Духовного управления мусульман РФ имам-мухтасиб Дамир Мухетдинов.
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