В России пройдет первая докторская защита по исламской теологии

12:00 Источник: Интерфакс

В Санкт-Петербургском государственном университете в этом году запланирована защита первой в истории России докторской диссертации по исламской теологии.

"По новым правилам эту светскую ученую степень присваивает диссертационный совет университета", - сообщили "Интерфаксу" в вузе.

Автором диссертации "Исламское обновленческое движение конца XX - начала XXI века: идеи и перспективы" выступил ректор Московского исламского института, первый зампред Духовного управления мусульман РФ имам-мухтасиб Дамир Мухетдинов.